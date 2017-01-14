مصدر عسكري: الجيش اليمني يحبط عملية انتحارية في محافظة حضرموت

قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية اليمنية أحبطت اليوم السبت، عملية انتحارية قبل تنفيذها بساعات من قبل أحد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة، في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).

ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، عن مصدر عسكري أن «وحدة خاصة من قوات النخبة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (ع. ب. س) في الشحر بعد أن نصبت كميناً محكماً له وضبطته قبل ساعات من تنفيذه للعملية».

وقال المصدر إن العملية كانت قبل أن يقوم المتهم بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه، في أحد النقاط بحزام ناسف، وضبطت معه كافة أداوت الجريمة من بينهما كاميرا تصوير.

وأضاف «القوة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عاماً وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة».

وأشار إلى أن الانتحاري الذي تم القبض عليه، قد اعترف بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة في منطقة الضبة أثناء عملية تحرير المكلا وظل متخفياً عن الأنظار ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار.