القوات الحكومية والمقاومة تحكم سيطرتها على مركز مديرية ذوباب جنوب غرب تعز

سيطرت القوات الحكومية على مركز مديرية ذوباب غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بإسناد طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حسبما قال مصدر ميداني اليوم السبت.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن العملية جاءت بعد يومين من المعارك المتواصلة ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، وعقب ذلك تقدمت القوات الحكومية في الخط الساحلي باتجاه منطقة السيمال.

وقصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع في منطقتي الجديد والمقعر.

وفي المقابل، قصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا مواقع القوات الحكومية.

من جهة، كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية، وشنت أكثر من عشر غارات على مواقع الحوثيين في المخا وذوباب وشرق معسكر العمري، منذ مساء الليلة الماضية.