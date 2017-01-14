بن دغر: الحكومة ستصرف الرواتب لجميع الموظفين عبر البريد وبنك التسليف والصرافين

جدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اليوم السبت، تأكيد حكومته على أنها ستصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح.

وقال خلال لقاءه بأمين العاصمة عبدالغني جميل بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إنه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات.

وأضاف - حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - إن الحكومة ستصرف الرواتب، عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين، بما يضمن إيصالها إلى الموظف مباشرة.

ودعا بن دغر المؤسسات بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014.