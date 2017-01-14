عشرات الجنود يتظاهرون أمام وزارة الداخلية بصنعاء احتجاجاً على فصلهم من أعمالهم

تظاهر العشرات من جنود الأمن وقطوا طريقاً رئيسياً وسط العاصمة صنعاء اليوم السبت، احتجاجاً على فصل سلطات جماعة الحوثيين، 4 آلاف جندي من أعمالهم في وزارة الداخلية، وللمطالبة برواتبهم.

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن «حوالي ١٥٠ جندياً من منتسبي الداخلية احتجوا وقطعوا الطريق العام المؤدي إلى مطار المدينة، بعد أن فصل الحوثيون 4 آلاف من منتسبي القطاعات التابعة للوزارة، من أعمالهم واستبدالهم بآخرين من عناصر الجماعة المسلحة».

وأضاف إن الجنود قطعوا الطريق العام لساعات.

وأشار المصدر إلى أن مندوب الحوثيين في وزارة الداخلية، المدعو «أبو عمران» يمارس العبث بالمرتبات.

وتابع «يعبث ويوقف المرتبات دون الرجوع للداخلية ويمارس الابتزاز بحق المجندين من يوم الثلاثاء الماضي، والجنود يتجمعون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإيقاف هذا العبث لكن دون الاستجابة لمطالبهم».

وقال إن وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين جلال الرويشان، وجه بصرف المرتبات، وشكل لجنة من الداخلية للإشراف على مسالة الصرف من البريد يداً بيد.

وتابع «وكيل الشؤون المالية في الوزارة حضر إلى مكان الاحتجاج والتزم بحل المشكلة وأقنع المحتجين برفع الاحتجاج وفتح الخط حتى حل الإشكالية، ووعد بالنظر في تظلماتهم».

وكانت سلطات جماعة الحوثيين في الوزارة قد جندت خلال العامين الماضيين ٢٠١٥- ٢٠١٦، الآلاف من عناصرها على حساب قوة وزارة الداخلية.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين أصدروا مجموعة من القرارات التي تضمنت ترقيات للآلاف من عناصرها وتعيينات في وظائف مهمة بدءاً من رؤساء أقسام الشرطة وانتهاءً بوكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات المهمة.

كما منحت الجماعة رتباً عليا للمئات من عناصرها وبعضهم تم ترقيته إلى رتبة لواء بعد مرور عدة أشهر من انتسابه إلى وزارة الداخلية.

الصورة ارشيفية.