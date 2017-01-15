السعودية تعلن مقتل أحد جنودها في مواجهات على حدود نجران

أعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً لإعادة الشرعية في اليمن، يوم السبت، مقتل جندي لها إثر هجوم لمليشيات الحوثي وقوات صالح على مركز حدودي مع اليمن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية تصريح للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، «بانه عندالساعة الخامسة من عصر اليوم السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود ».

وأضاف المتحدث «حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف,وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود / محمد يحيى النجعي».