مقاتلات التحالف تستهدف بـ 14 غارة مواقع للحوثيين وقوات صالح غرب اليمن

أفاد شهود عيان وسكان محليون اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف العربي ,الذي تقوده السعودية كثّفت من ضرباتها الجوية على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين،والقوات الموالية لصالح، في محافظة الحديدة (غرب البلاد) .

وذكر الشهود لـ«المصدر أونلاين»، بأن 10 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف في الساعة الاولى من صباح يوم الاحد,واستهدفت موقع الجبانة العسكري التابع للدفاع الساحلي بالقرب من نقطة الشام .

وأضافوا بأن الطيران الحربي قصف بأربع غارات اخرى,مواقع للحوثيين في الكلية البحرية بالكثيب.

وتتزامن الغارات المكثفة لطيران التحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح فيالحديدة, مع العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير الساحل الغربي لليمن, المطل على البحر الأحمر, وتأمين خطوط الملاحة الدولية وباب المندب.