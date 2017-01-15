مقتل 30 مسلحاً حوثياً و9 من القوات الحكومية في معارك عنيفة دارت غرب الجوف

قُتل نحو 30 مسلحاً حوثياً ومن قوات صالح، و9 من عناصر القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بمعارك دارت بين الطرفين، في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك اندلعت بين الطرفين منذ أمس السبت، وفيها تقدمت القوات الحكومية إلى سوق الاثنين في منطقة المتون غرب محافظة الجوف.

وأضاف بأن الحوثيين شنوا هجوماً مضاداً وسيطروا على السوق مرة أخرى.

وأشار إلى أن من بين قتلى الحوثيين قائد ميداني رفيع يُدعى «أبو مقتدى»، بالإضافة إلى ان العشرات من مسلحي الجماعة وقوات صالح، سقطوا جرحى.

وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية والمقاومة أسرت 35 مسلحاً حوثياً، واقتادتهم إلى معسكراتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال «استولينا على مدرعة و3 عربات (أطقم)، كما تم تدمير 3 عربات أخرى».