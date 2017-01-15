مقتل جندي سعودي بقصف للحوثيين وقوات صالح استهدف موقعاً عسكرياً في نجران

قالت السلطات السعودية إن أحد جنودها قُتل مساء أمس السبت، بقصف مدفعي وإطلاق نار شنه المسلحون الحوثيون وحلفاءهم من القوات الموالية لصالح من الجانب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية منصور التركي، أنه «عند الساعة الخامسة من عصر السبت، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران، جنوبي المملكة، لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود».

وأضاف إنه «نتج عن تبادل إطلاق النار، استشهاد العريف بحرس الحدود، محمد يحي النجعي».

وقال «تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف».