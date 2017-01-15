القوات الحكومية تسيطر على مواقع في منطقة الجديد غرب تعز وتتقدم نحو المخا

تقدمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الأحد، في منطقة الساحل الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد معارك عنيفة ومستمرة ضد الحوثيين وقوات صالح منذ مساء أمس السبت.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الجديد، وتواصل تقدمها من ثلاثة محاور باتجاه مدينة المخا.

وكانت القوات الحكومية قد أحكمت سيطرتها على مديرية ذوباب بالكامل، المطلة على مضيق باب المندب.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أربع غارات استهدفت تجمعات للحوثيين وقوات صالح في جبل الشبكة بمركز الشقيراء بالوازعية غرب تعز.