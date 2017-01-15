نشطاء يقولون إن عمليات حفر تطال مقابر أثرية في مديرية الرجم بمحافظة المحويت

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما قالوا إنها عمليات حفر لمقابر أثرية ونهب محتوياتها، في مديرية الرجم بمحافظة المحويت (غرب اليمن).

وقال النشطاء إن من يقف خلف عمليات الحفر والنهب مسلحون موالون لجماعة الحوثيين وقوات صالح، الذين يحكمون سيطرتهم على المحافظة منذ انقلابهم على السلطات الشرعية مطلع العام 2015.

وتعود تلك المقابر في المنطقة إلى حقب تاريخية قديمة، وسبق أن عثر سكان وبعثات تاريخية على موميات وقطع أثرية.

وكانت الهيئة العامة للآثار قد أرسلت فريقاً من الخبراء عام 2007، لعمل حفريات استكشافية وتم الكشف حينها عن وجود قبور تحتوي على موميات محنطة وقطع أثرية مهمة يعود تاريخها إلى العهد الحميري القديم.

ولم يتسن لـ«المصدر أونلاين»، التحقق من عمليات الحفر من صدر محلي في المنطقة.