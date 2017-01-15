تقرير يتحدث عن أن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات جراء انهيار الاقتصاد

قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الأحد، إن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء انهيار اقتصاد البلاد، وبسبب عجز الحوثيين عن دفع الرواتب.

وأفاد رئيس المركز مصطفى نصر خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، «إن من أبرز المؤشرات على الانهيار الاقتصادي عدم القدرة على دفع مرتبات موظفي الدولة بالربع الأخير من 2016، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية».

وأشار أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع خلال العام 2016، بنسبة 28% مقابل الريال اليمني، ليبلغ أعلى سعر صرف للدولار 320 ريال مقارنة بـ 250 ريال أعلى سعر بلغه في 2015.

وأوضح التقرير أن من أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة في البلاد.

وأفاد بوجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية باليمن خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بفعل عودة الاستقرار لبعض المدن لا سيما المحررة من سيطرة الحوثيين، إضافة للتحسن في تقديم الخدمات وتراجع حدة النقص في المشتقات النفطية.

وذكر أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين 10- 15%، وذلك بسبب إصابة الكثير من القطاعات الاقتصادية بحالة شلل كلي أو جزئي.