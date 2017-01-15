معارك في الساحل الغربي لمحافظة تعز والقوات الحكومية تسيطر على جبل الشبكة

قال مصدر عسكري إن معاركاً عنيفة ما تزال مستمرة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى، في منطقة الجديد على الساحل الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن المعارك الشرسة تدور شمال منطقة الجديد في اتجاه الكدحة، وإن القوات الحكومية أحرزت تقدم وسيطرت على جبل الشبكة شرق منطقة الجديد.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ثلاث غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في منطقة واحجة شمال ذوباب وغارتين في مدينة المخا.