مصدر: مسلحون حوثيون يخطفون صحفياً من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء

خطف المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صحفياً اليوم السبت، من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء، حسبما قال مصدر مقرب من الصحفي المختطف.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن حافلة متوسطة توقفت أمام سيارة المدير المالي والإداري لصحيفة «الوحدوي» هيثم عون، ومن ثم نزل منها مسلحون قالوا إنهم من شرطة مكافحة الإرهاب.

وأضاف بأن المسلحين اقتادوا عون إلى منطقة مجهولة.

من جهة، أدان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الناصري حادثة اختطاف الزميل عون، وحمّل سلطات الأمر الواقع بصنعاء (جماعة الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن واقعة الاختطاف، حسبما نقل عنه موقع «الوحدوي».

ودعا المصدر السلطات بسرعة الكشف عن الزميل هيثم عون، والإفراج عنه.