قتلى وجرحى من عناصر الحزام الأمني في هجوم تعرضت له نقطة أمنية في أبين

سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر قوات الحزام الأمني إثر تعرضهم لهجوم شنه مسلحون مساء الأحد على نقطة أمنية في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن مجموعة مسلحة شنت هجوماً مباغتاً على نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني في مثلث الكهرباء وأطلقوا النار على الجنود ما أدى إلى مقتل أربعة من الأفراد الموجودين في النقطة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتم نقل المصابين إلى أحد المشافي بينما تشهد المنطقة هدوءاً حذراً حيث تتوقع الجهات الأمنية أن يتكرر الهجوم من قبل المسلحين.

وحصل المصدر أونلاين على أسماء القتلى والجرحى من منتسبي قوات الحزام الأمني التي تنتشر في محافظة عدن وأجزاء من محافظتي أبين ولحج.

* القتلى: - ناصر صالح مقرع الضمجي - علي أحمد الضباعي شوحط - الخضر العود - محمد أحمد مصور الجعري

* الجرحى - سالم عوض - صلاح الجعدني

