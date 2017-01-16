ولد الشيخ في عدن لمحاولة إحياء عملية السلام ‎والحكومة تشترط ضمانات دولية بالالتزام بالمرجعيات

نقلت وكالة الاناضول عن مصدر حكومي يمني قوله إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيزور مدينة عدن، اليوم الاثنين، في إطار جولة لاستئناف عملية السلام المتعثرة.

وسيلتقي ولد الشيخ بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته٬ لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة٬ خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على مشروع خطته للسلام.

ورفضت الحكومة اليمنية الخطة السابقة٬ نظرا لعدم تطابقها مع المرجعيات الثلاث الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن٬ والمقرة من قبل المجتمع الدولي.

وقال مسؤول عسكري رفيع في الجيش اليمني ان الحكومة لن تعود إلى اي مفاوضات جديدة, دون وجود ضمانات دولية بإلتزام الانقلابيين بالمرجعيات.

وأكد اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني,الى رفض الحكومة الشرعية المشاركة في أي مفاوضات جديدة من دون ضمانات دولية، «لن تذهب الحكومة الشرعية لأي مفاوضات ما لم يقدم المجتمع الدولي ضمانات حقيقية بأن يلتزم الانقلابيون مرجعيات أي حوار وطني، ومن دون الالتزام الصريح والواضح لتلك المرجعيات لن تكون هناك أي مفاوضات سلمية».

وأشار خصروف في حديث لصحيفة "الحياة" إلى تأثير تقدم قوات الجيش على مختلف الجبهات في اللقاء المنتظر بين مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ والرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة الموقتة عدن.

وتأتي عودة المبعوث الأممي الخاص باليمن٬ إلى المنطقة٬ ضمن جولة إقليمية بدأها بالرياض، والدوحة ,جاءت بعد أيام قلائل على إبعاد مجلس الأمن الدولي الملف اليمني عن أجندته٬ بصورة مؤقتة٬ وذلك لإعطاء فرصة لولد الشيخ لاستئناف جهوده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.