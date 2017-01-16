تجدد المعارك غرب شبوة والتحالف يقصف مواقع الحوثيين بأكثر من 20 غارة جوية

تجددت المعارك العنيفة في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) فجر اليوم الاثنين، بعد هجوم للقوات الحكومية على مواقع للحوثيين وقوات صالح، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية شنت هجوماً على الحوثيين في وادي بيحان، وحققت تقدم محدود باتجاه قرية الهجر، بعد معارك عنيفة.

وأضاف إن مدفعية اللواء 26 مشاه قصفت بشكل مكثف مواقع في الاتجاه الغربي لمديرية عسيلان.

وبموازاة المعارك على الأرض، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية أكثر من 20 غارة جوية، على مواقع للحوثيين وقوات صالح في المنطقة.

وقال المصدر إن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا جراء الضربات الجوية، لكنه لم يورد حصيلة محددة أو تقريبية نظراً لاستمرار المعارك بين الطرفين حتى اللحظة (10:30 صباحاً).