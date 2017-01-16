ولد الشيخ يلتقي بوزير الخارجية العماني ويقول إن مسقط تدعم مقترحاته للحل في اليمن

التقى المبعوث الاممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس الأحد بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، قبيل وصول الأول إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) للقاء الرئيس هادي.

ويسعى ولد الشيخ في جولته إلى إحياء مساعي السلام في البلد الذي يشهد حرباَ ضارية منذ مطلع العام 2015.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بن علوي أكد دعمه لمقترحات الأمم المتحدة ومتابعة الجهود مع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن.

وعمان هي طرف فاعل في الأزمة اليمنية خصوصاً مع تقاربها مع طرفي الانقلاب، ويعوّل عليها أن تلعب دوراً فاعلاً في الأزمة اليمنية، ورغم أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، إلا انها ليست مشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.