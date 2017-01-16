مسلح على متن دراجة نارية يغتال مواطناً وسط مدينة ذمار

اغتال مسلح مجهول يستقل دراجة نارية، مساء اليوم الأثنين ، مواطن بمحافظة ذمار ، وسط اليمن .

وقال شهود عيان لـ"المصدر أونلاين" إن مسلح كان يستقلدراجة نارية أطلق النار على موطن يدعى "عبده البشاري" وارده قتيلا بالقرب من مقر كلية التربية, وسط مدينة ذمار .

وذكروا أن البشاري ، فارق الحياة فور إطلاق النار عليه.و ان المسلح لاذ بالفرار،.

وشهدت مدينة ذمار عشرات الجرائم الغامضة منذ سيطرة مليشيات الحوثيين وقوات صالح على المحافظة ولم تكشف الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين عن ملابسات أي منها.كما تزايدت موجة الاغتيالات في صفوف معارضي انقلابهم , في المناطق التي تخضع لسيطرتهم في ظل غياب تام للأجهزة الامنية للدولة في تلك المناطق .