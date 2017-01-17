مقتل أربعة مدنيين من أسرة واحدة وجرح آخرين في قصف حوثي استهدف منازل بمديرية مقبنة غرب تعز

قالت مصادر محلية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) إن أربعة افراد من اسرة واحدة قتلوا وجرح 14 آخرين في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين في قصف صاروخي أطلقته قولت الحوثيين وصالح.

وذكر المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن القصف متواصل منذ نهار الاثنين على المنازل في قرى مديرية مقبنة غرب مدينة تعز .

وأفادت المصادر أن صاروخاً دمر منازل متجاورة للمواطنين "عبدالوهاب ناصر, شباط, وحفيظ", بقرية الميجر بالمديرية.

واضافت ان من بين الجرحى نساء وأطفال تم إسعافهم إلى احد المراكز الطبية، بينما لايزال العديد من المدنيين تحت الأنقاض حتى لحظة كتابة الخبر (١١:٥٥) من مساء الاثنين.



