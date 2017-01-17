الحكومة تعيد تفعيل نظام الإصدار الآلي للجوازات في ماليزيا ومصر

قال السفير أوسان العود وكيل وزارة الخارجية اليمنية إن الوزارة بصدد إعادة تفعيل نظام الإصدار الآلي للجوازات لليمنيين في ماليزيا ومصر.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية رئيس اللجنة الفنية إن مركز اصدار الجوازات في كوالالمبور والقاهرة سيعاودان العمل خلال الايام القادمة.

وأشاد العود بجهود مصلحة الهجرة والجوازات برئاسة اللواء محمد الرملي لما لديهم من حرص على استكمال ومتابعه ارسال النظام الي البعثات الدبلوماسية بالخارج والداخل.

ونوه العود الى ان العمل يجري حاليا لإعادة الاصدار في كافة السفارات التي لديها مركز اصدار جوازات حيث تم اعادة تشغيل مراكز اصدار الجوازات في العاصمة الامريكية واشنطن، ولندن، وعمان، ابوظبي، دبي، الرياض وجدة.

وخلال ايام قليلة سيعمل مركز الاصدار في العاصمة الماليزية كوالالمبور وفي العاصمة المصرية القاهرة لتمكين اليمنيين المقيمين في تلك البلدان والمنتهية جوازاتهم من الحصول على جوازات.

وقال إنه خلال الفترة القادمة سيتم تشغيل مركز الإصدار في القنصلية العامة لليمن في فرانكفورت وفي البحرين والكويت وقطر.

من جهته قال المستشار امين الهمداني نائب السفير اليمني بماليزيا إن إصدار الجوازات من ماليزيا يسهل بشكل كبير معاملات أبناء الجالية اليمنية، في الحصول على "تمديد وتجديد وبدل فاقد".