إب.. مقتل مواطن في ظروف غامضة ونهب خزينة مستشفى خاص

قتل مواطن بمديرية حزم العدين غرب مدينة إب برصاص مسلحين مجهولين في ظروف وملابسات غامضة.

وأفاد مصدر محلي أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على المواطن مصلح أحمد الحكمي مساء الأحد في مديرية.

وفي محافظة إب أيضاً قال مصدر محلي إن مسلحين اقتحموا مستشفى دار الشفاء الأهلي الساعة الرابعة من فجر الإثنين وسط مدينة إب وسطوا على خزينته ونهبوا كل ما تحتويه خزينة المستشفى من مبالغ مالية و"رهونات" تتضمن "جنابي" غالية الثمن ومجوهرات.

وبحسب المصدر فقد أوهم المسلحون حارس المستشفى بأنهم مرضى وكان لديهم أسلحة شخصية، وتم ربط الحراس وقاموا بنهب محتويات الخزينة والتي تقدر بحوالي عشري مليون ريال، بحسب مصدر مقرب من ادارة المستشفى.

وتشهد مدينة إب والمديريات الريفية التابعة للمحافظة، والتي تقع تحت سيطرة كلية لقوات صالح ومليشيات الحوثي، حالة من الفوضى والفلتان الأمني غير المسبوق وحالات قتل وسطو يقف وراءها في الغالب مسلحون يتبعون مليشيات الحوثي وقوات صالح التي تدير المحافظة.