القوات الحكومية تستولي على مجموعة من الصواريخ والأسلحة في نهم شرق صنعاء

استولت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الصواريخ والعتاد العسكري، بعد هجوم استهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء).

وقال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الشندقي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية استولت على مجموعة من صواريخ زلزال، وأربع عربات (أطقم) وعلى متنها رشاشات ثقيلة، وعربة BMB ورافعة.

وأضاف سيطرت القوات على «مخازن للذخيرة وعشر قاذفات RBG وسبعة رشاشات 12 وثمانية معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وكذلك رافعة (شيول) كان معد لشق الطرق».

وقال الشندقي إن الحوثيين انسحبوا من مواقعهم على إثر تقدم القوات الحكومية والمقاومة، والضربات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف «ما تزال المعركة مستمرة في ظل تقدم لقوات الشرعية وانهيار كبير لعناصر المليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء».

وكانت القوات الحكومية قد أمّن خط الإمداد الرئيسي لجبهة نهم، بعد هجوم خاطف على مدى اليومين الماضيين.

