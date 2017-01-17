معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية غرب شبوة ومقتل 40 شخصاً من الجانبين

قُتل نحو 23 مسلحاً من جماعة الحوثيين وقوات صالح، و17 عنصراً من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، في معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية، في بيحان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في محيط منطقة هجر كحلان وطوال السادة والمناطق المحيطة بها، وإن معارك دارت بين الجانبين استمرت لساعات.

وأضاف إن القوات الحكومية تراجعت في الهجوم، بعد مقاومة كبيرة من الحوثيين.

وبموازاة المعارك، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عدد من الغارات على مواقع الجماعة المسلحة، في مديريتي بيحان وعسيلان.