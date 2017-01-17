القوات الحكومية تتقدم على الساحل الغربي لمحافظة تعز والتحالف يقصف مواقع الحوثيين

احد المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية في منطقة الجديد

قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع جديدة على الساحل الغربي لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية توغلت في منطقتي الكدحة وواحجة بعد تحرير منطقة الجديد، وسيطرت على مناطق التهريب التي استخدمها الحوثيون في وقت سابق لتهريب الأسلحة.

ويأتي هذا التقدم بعد دحر الحوثيين من أغلب المناطق الشرقية لمديرية ذوباب الممتدة من العمري وصولاً إلى الجديد.

وطبقا للمصدر، يعتبر التحدي الأكبر للقوات الحكومية مواصلة التقدم نحو مدينة المخا، وتأمين المناطق الشرقية لمديرية ذوباب لمنع أي التفاف للحوثيين من اتجاه مديريتي موزع والوازعية.

وقال إن تعزيزات كبيرة للقوات الحكومية وصلت للمنطقة، بعضها تؤمّن المناطق المحررة، والجزء الأكبر تستعد لخوض معركة تحرير مدينة المخا.

وبموازاة المعارك، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 12 غارة على مواقع الحوثيين شمال مديرية ذوباب ومدينة المخا وواحجة والكدحة.