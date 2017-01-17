القوات الحكومية تسيطر على جبل دُوة في مديرية نهم بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين

جبل "دوة " في نهم الذي سيطرت عليه القوات الحكومية بعد معارك ضد الحوثيين

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية على جبل دُوة في مديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء) اليوم الثلاثاء، بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح، حسبما قال مصدر عسكري.

وأفاد المصدر الذي تحدث لـ«المصدر أونلاين»، بأن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى، في العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم.

وأوضح بأن الجبل يُعد آخر السلسلة الجبلية في جهة الميمنة من مديرية نهم، وبالسيطرة عليه تسيطر القوات الحكومية على منطقتي الحول وضبوعة وتباب العياني، كما ستتمكن من الالتفاف على تبة القناصين.

وأشار إلى أن التقدم العسكري مسنود بغطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التي شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح.