مقتل 6 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين بهجومين منفصلين للمقاومة في محافظة البيضاء

قال مصدر محلي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء، إن 6 من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح قُتلوا وأُصيب آخرين، في هجومين منفصلين للمقاومة الشعبية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» عن المصدر قوله، إن عناصر من المقاومة نفذوا عمليتين نوعيتين ضد الحوثيين بمديريتي القريشية وذي ناعم، وأدى ذلك إلى مقتل الحوثيين.

وأضاف «رجال المقاومة الشعبية استهدف عربة (طقم) كانت تعزيزات للمليشيا بين منطقتي موكا والقريشية أسفر عن مقتل أربعة من المسلحين، كانوا على متنها».

وفي مديرية ذي ناعم، قُتل اثنين من المسلحين الحوثيين في كمين نصبته المقاومة الشعبية، استهدف مسلحي جماعة الحوثيين أثناء مرورهم بالمنطقة.