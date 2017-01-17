غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع للحوثيين في جبل شدا بمحافظة صعدة

قال مصدر عسكري في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت غارات على مواقع في مديرية شدا.

وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن خمس غارات استهدفت مواقع الجماعة وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق في جبل المديرية.

ومن المرجح أن الغارات الجوية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسلحين، بحسب المصدر.

وعلى صعيد المعارك على المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، قال المصدر إنها متوقفة منذ مدة، عدا مناوشات بسيطة على فترات متباعدة وتبادل للقصف المدفعي.