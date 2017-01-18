شهود عيان: مقتل مدني باشتباكات بين مسلح وجنود من الأمن وسط مدينة إب

قال شهود عيان اليوم الأربعاء، إن مدنياً لقى مصرعه باشتباكات بين أحد المسلحين وعناصر من قوات الأمن وسط مدينة إب، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح (وسط اليمن).

وبحسب الشهود الذين أفادوا لـ«المصدر أونلاين»، فإن مدنياً يُدعى عبدالسلام عبود باسلامة، كان في طريقه إلى صلاة الفجر، حين اندلعت اشتباكات بين مسلح يدعى بن دهاق ودورية أمن، كانت تقف جوار الهلال الأحمر.

وأضافوا بأنهم لم يتمكنوا من إسعاف باسلامة نظراً لتوتر الوضع، لينزف الأخير دمه حتى الموت.

ولم يورد الشهود تفاصيل عن سبب اندلاع الاشتباكات في المدينة التي تزايدت فيها وتيرة الفوضى الأمنية، خلال الأشهر الماضية، حيث تتكرر أحداث القتل بشكل يومي.