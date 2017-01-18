تجدد للمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على الساحل الغربي لمحافظة تعز

قال مصدر عسكري في منطقة الساحل الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، إن المعارك تجددت بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، اليوم الأربعاء.

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين قبل ثلاث ساعات تقريباً، وتحقق تقدم نحو مدينة المخا، التي تُعد معقلاً للحوثيين على ساحل البحر الأحمر.

وكان هجوم أمس الثلاثاء، قد أسفر عن تقدم للقوات الحكومية نحو 5 كيلومترات نحو مدينة المخا، كما أمّنت منطقة الجديد وذوباب، والتي تُعد مناطق لتهريب السلاح، ومشّطت حقول الألغام في المناطق المحررة.

وبحسب المصدر فإن مدفعية القوات الحكومية دمرت دبابة للحوثيين في محيط منطقة الكدحة، بينما تزال عشرات الجثث للحوثيين وقوات صالح مرمية في مواقع المعارك.