القوات الحكومية تتقدم في الوزاعية غرب تعز والمليشيات تقصف المدنيين

تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاربعاء, قرب مركز مديرية الوازعية جنوبي غرب تعز "وسط اليمن".

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين"، تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع أطراف المشاولة، و مشارف الشقيراء، وتدور المعارك تدور في الأثناء حول جبل الصيبارة.

ويقع جبل الصيبارة الإستراتيجي على بعد ثلاثة كيلو من الشقيراء مركز مديرية الوازعية، ويطل الجبل على عزل الاحيوق والمشاولة و الاغبره.

وأسفرت المعارك عن مقتل ثلاثة وإصابة سبعه من مليشيات الحوثي وصالح، فيما أصيب "خالد علي حسن الاغبري، وعنتر عنبري الاغبري" من الجيش الوطني.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين على مواقع مليشيات الحوثي في جبل الهشام بمنطقة العقيده، وغارتين على جبل الصيبارة، وأدت الغارات إلى تدمير مدفعين وثلاث أطقم، وسقط قتلى وجرحى.

في سياق متصل، كثفت مليشيات الحوثي وصالح قصفها المدفعي والصاروخي على قرى الاحيوق والظريفة في مديرية الوازعية.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" أن المليشيات الإنقلابية كثفت من قصف قرى الظريفة بالمدافع وصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزهم في وادي خرخره والفاقع وجبال قناهو بعزلة المشاولة.

وبحسب المصدر، اصيبت أمراتين وخمسه أطفال بقصف صاروخي للمليشيات على منزل محمد علي فارع في قرية حصيب القوبه بالظريفة، وتم نقل الجرحى إلى عدن.

كما قصفت المليشيات قبل دقائق بالمدافع قرية الطُريره، وقرب مدرسة الميثاق في مثلث الظريقة، وقرى أخرى، ولم يسقط ضحايا، طبقا للمصدر.

