«سي آي إيه» تنشر الوثائق التي انقضى عليها 25 عامًا فما فوق على موقعها الالكتروني

نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على موقعها الإلكتروني، وثائق رفعت عنها السرية.

وعام 1995 أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، مرسومًا رئاسيًا، يُلزم بفتح الوثائق التاريخية التي انقضى عليها 25 عامًا فما فوق، أمام الرأي العام بغرض الشفافية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، أتاحت "سي آي إيه" إمكانية الوصول إلى وثائقها، ولكن من خلال 4 حواسيب خصصتها لهذا الغرض في الأرشيف الوطني بولاية ماريلند شرقي البلاد.

وبالرغم من صعوبة الوصول إلى وثائق الوكالة، استطاع صحفيون وباحثون نشر أكثر من مليون وثيقة من هذه الحواسيب.

وعقب الانتقادات والضغوط التي تعرضت لها "سي آي إيه" بسبب الحيز الضيق الذي تتيحه للوصول الى معلوماتها، تعهدت العام الماضي، بنشر جميع الوثائق التي رفعت عنها السرية على موقعها الالكتروني وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع لوثائقها.

وأصبح بإمكان الجميع الوصول لأكثر من 11 مليون وثيقة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني: "https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive".