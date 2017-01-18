معارك وقصف مدفعي على مشارف مدينة المخا غربي اليمن

أشتدت المعارك والقصف المدفعي والصاروخي اليوم بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح شمال مديرية ذوباب بالقرب من مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز "جنوب غرب اليمن".

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين " أن المليشيات كثفت خلال الساعات الماضية من قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع للجيش الوطني في منطقتي الجديد والجافر وأطراف منطقة الكدحة.

وردت مدفعية الجيش الوطني بقصف مواقع مليشيات الحوثي وصالح مناطق شمال مديرية ذوباب المحاذية لمديرية المخا، لمنع تجمعهم مجددا في خطوط التماس.

كما تقوم الفرق الهندسية بنزع الالغام من المواقع المحررة في الجديد والجافر، والطريق الرابط بين الخط الساحلي والكدحة، إلى جانب إعادة الانتشار استعداداً للانطلاق نحو المخا.

وشن طيران التحالف مساء اليوم الاربعاء,غارتين استهدفتا مواقع للمليشيات في معسكر خالد ابن الوليد شرقي مديرية موزع .

وسحبت مليشيات الحوثي وصالح منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا شمال ذوباب إلى مديريتي المخا وموزع، وكثفت من نشر افرادها في مناطق ساحل المخا.