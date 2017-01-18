القوات الحكومية تسيطر على جبل استراتيجي في كرش شمال محافظة لحج

سيطرت القوات الحكومية اليوم الأربعاء، على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق في منطقة كرش، شمال محافظة لحج (جنوب اليمن)، حسبما قال متحدث.

وذكر المتحدث باسم المقاومة في كرش قائد نصر في بيان - تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه - إن القوات الحكومية سيطرت على جبل حمالة الاستراتيجي شرق كرش، بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة (طقم).

وأضاف بأن القوات الحكومية أسرت اثنين من الحوثيين، وتم تسليمهم إلى قيادة محور العند. ويشرف جبل حمالة على مواقع الحوثيين في منطقة الشريجة، وكان أبرز مواقع الحوثيين المتقدمة لشن الهجمات والقصف على قرى ومواقع في كرش.