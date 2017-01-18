ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في تعز إلى 9 جراء قصف شنه الحوثيون

أفادت مصادر طبية في مدينة تعز (وسط اليمن)، إن حصيلة القتلى المدنيين الذين سقطوا في قصف صاروخي للحوثيين وقوات صالح، على حي مدينة النور غربي المدينة مساء يوم الاربعاء ، ارتفعت إلى 9 قتلى و7جرحى.

وكان مصدر في المدينة، قال لـ"المصدر أونلاين" في وقت سابق، إن 6 مدنيينسقطوا قتلى وأُصيب 8 آخرون، جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون وقوات صالح المتمركزون في مواقع شمال المدينة,وسقط بمدينة النور غربي المدينة .

لكن مصدر طبي قال إن الحصيلة ارتفعت إلى 9 قتلى، نتيجة وفاة بعض المصابين ,واسعاف اخرين لمستشفيات مختلفة .

وحصل ال"المصدر أونلاين" من مصادر محلية على أسماء القتلى والمصابين في القصف :

"القتلى"

1-وحيد محمد سلام 40 سنة

2-عبدالسلام حسن عبده الصالحي 40 سنة

3-برهان عبدالسلام المقطري 21 سنة

4-صلاح عبدالرزاق عبدالعليم الزهري . 19 سنة

5-حسام عادل قاسم الشميري 17 سنة

6-حسن عبدالله الريمي 50 سنة

7-راني محمد محمد صالح 20 سنة

8-هاشم محمد محمد صالح 27 سنة

9-مجهول

اسماء الجرحى

1-علي محسن ثابت الوهاسي

2-نادر وحيد محمد سلام طفل

3-فارع علي علي فرحان الشرعبي 40 سنة

4-جمال علي محمد الوصابي

5-محمد عبدالرزاق عبدالعليم الزهري 27 سنة

6-رمزي ثابت سعيد النجاشي 22 سنة

7-محمد حسن عبدالله الريمي 15 سنة

*صورة من الارشيف لاثار القصف الذي تتعرض له مدينة تعز من قبل المسلحون الحوثيون وقوات صالح