القوات الحكومية والتحالف العربي يبدأون معركة إستعادة مدينة المخاء

أفاد مصدر ميداني، "المصدر أونلاين"، ان القوات الحكومية بإسناد طيران التحالف العربي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الزحف في اتجاه مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز.

وقال المصدر إن قوات الجيش بدأت التحرك باتجاه بلدة "واحجة" بعد نزع الألغام التي زرعتها قوات الحوثيين قرب بلدة الكدحة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع المليشيات المتمركزة في أطراف المخا وسط تحليق مكثف لطيران التحالف.





ومؤخراً نشرت قوات الحوثيين وصالح، عدة منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا بمديريتي المخا وموزع، كما كثفت من نشر افرادها في مناطق ساحل المخا تحسباً لأي هجوم للقوات الحكومية.

