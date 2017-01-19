لماذا يستميت الحوثيون في البقاء بمديرية المتون غرب محافظة الجوف؟! (تقرير)

تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية عملياتها العسكرية في مديرية المتون غرب محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، باتجاه محافظة عمران، بعد أن سيطرت على ما نسبته 70% من مساحة المحافظة، المجاورة لمحافظة صعدة.

وكانت العمليات العسكرية لتحرير المحافظة واستعادتها من المسلحين الحوثيين وقوات صالح بدأت مطلع العام الماضي، ودارت معارك ضارية بين الطرفين على مدى الأشهر الماضي، وحينها بدأ الحوثيون بالدفع بالعشرات من المسلحين لوقف التقدم العسكري.

ولقي العشرات من مسلحي الجماعة مصرعهم وأُصيب آخرون خلال المعارك، بفعل استماتتهم في التمسك بمواقعهم في المحافظة.

وتعد مديرية المتون غرب المحافظة معقلاً للجماعة المسلحة، وفيها يقطن أغلب قادتهم الميدانيين والعسكريين، وبدأت التحركات العسكرية للحوثيين للسيطرة على محافظة الجوف، منذ عام 2010.

في مطلع يناير الجاري تمكنت القوات الحكومية من استعادة المديرية، لكن الحوثيين شنوا هجوماً خلال اليومين الماضيين واستعادوا سوق الاثنين ومناطق محيطة به.

وبحسب مصدر ميداني فإن أكثر من 40 مسلحاً لقوا حتفهم في العملية العسكرية، من بينهم قيادات حوثية تشارك في المواجهات لأول مرة منذ الحرب السادسة للحوثيين في صعدة.

وحول أسباب تمسك الحوثيين بمديرية المتون، كونها أكثر المناطق في الجوف تأثراً بالفكر الشيعي، ومثلت خلال الأعوام الأخيرة حاضنة شعبية لمسلحي الجماعة.

وكانت المنطقة تتمذهب بالفكر الزيدي، لكن الحوثيين استغلوا التقارب والتأثير الكبير مع قيادات فكرية في المنطقة، لنشر فكر التشيّع والمذهب الاثنا عشري الذي صدّرته إيران على حساب الفكر اليمني المتسامح.

كما استغل الحوثيون جهل الناس في المنطقة حيث تزيد نسبة الجهل عن 70%، وتوسّعوا داخل المديرية وجنّدوا أبناءها للقتال ضد القوات الحكومية.

يقول محمد عبدالله وهو رجل سبعيني ومن أئمة الزيدية في المنطقة، إنه في العام 1989م دخل الفكر الجارودي وسط الفكر الزيدي المعتدل في المديرية بواسطة معلمين جاءوا من صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، وأول ما بدأوا به من تحريف هي إشعال النار في المناسبات مثال المولد النبوي والخ.

وأضاف «بدأوا بالاحتفال بيوم عاشوراء وبحكم الجهل فإننا تماشينا معهم حيث كنا نقدّس اولئك المعلمين مما يقال عنهم وبطابعنا الفطري الذي يلزمنا باحترام المتعلمين».

ويتابع «90% من أئمة الزيدية في المتون وما يحيط بها، تماشوا معهم وبنيت لهم المعاهد والمدارس وكانوا يأخذون الشباب لدورات تعليميه في صعده وصنعاء، وبالنسبة لـ10% من سكان المنطقة، ظلوا متمسكين بالمذهب الزيدي المعتدل».

وما يشكل عامل قوة للمليشيات في المنطقة في مواجهتها للقوات الحكومية هو حجم التضحية والقتال الشرس من أتباع جماعة الحوثي من أبناء مديرية المتون بمحافظة الجوف، بدوافع عقائدية أكثر منها قبلية أو مرتبطة بالمصلحة.

يقول الزعيم القبلي (ع. أ) وهو أحد الموالين للرئيس السابق صالح ومؤخراً أعلن عن دعمه للحكومة الشرعية، إن أهمية المتون للحوثيين تكمن في أنها تشكل نصف ميزانية الجماعة المسلحة في محافظة الجوف ويجنون منها الملايين سنوياً.

وأوضح «المديرية تتمتع بأرض خصبة وزراعية، وزرع فيها الحوثيون الآلاف من أشجار القات والفواكه، ولوحدها تصدر 60% مما يُستهلك في الجوف، الأمر الذي جعلها مصدر دخل للحوثيين، من خلال الخمس الذي يأخذونه من المواطنين بالإضافة إلى المزارع التابعة لهم».

كما أن في شمال المديرية يقع معسكر حام الاستراتيجي.

والمعسكر هو النقطة الأهم حيث تأسس في عام 1992، على أيدي أبناء المديرية والذي يطلق علية معسكر «الصابرين» نسبة إلى شدة التدريب فيه، حيث كان يتم ذلك من قِبل خبراء إيرانيين وعراقيين وكان يصدر المقاتلين لكل جبهات الحوثي في اليمن ويبعث منه الطلاب للدراسة في إيران وغيرها.

وأضاف الزعيم القبلي «ليس ذلك فحسب ففي المتون سوق الاثنين، وهو يعتبر السوق الثاني بعد سوق الحزم مركز المحافظة، وبعد سيطرة القوات الحكومية على مدينة الحزم أصبح ملجأً لجميع الحوثيين في الجوف، للتسوق وشراء حاجياتهم»، و يُعد السوق أحد مصادر دخل للحوثيين في المنطقة بحيث يحصلون منه الضرائب والزكوات والجبايات تحت مسميات متعددة.