مولدات كهربائية بقوة 60 ميغاوات مقدمة من قطر تصل إلى عدن وفريق تركي يبدأ بتركيبها

قال مصدر حكومي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الخميس، إن سفينة تحمل مولدين كهربائيين وصلت إلى ميناء المدينة، مقدمة من دولة قطر دعماً للكهرباء في عدن.

ويأتي ذلك بعد شهر ونصف من اتفاقية تقضي بمنح 60 ميجا وات من الكهرباء إلى عدن.

وبحسب المصدر فإن المؤسسة اليمنية العامة للكهرباء بدأت نقل المولدين 30 ميجا وات، إلى محطة الحسوة الكهروحرارية في البريقة.

من جهة، بدأ فريق هندسي تركي العمل في تركيب المولدات الكهربائية، وقال مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، في تصريح لوكالة «الأناضول»، إن فريقاً هندسياً يتبع شركة تشاليك التركية (çalık enerji)، بالنيابة عن شركة جاس توربين من شركة جنرال إلكتريك، سيبدأ اليوم في عملية التركيب.

وأضاف الشعبي، أن التوربينات الخاصة بالكهرباء، 60 ميغاوات كدفعة أولى وصلت أمس الأول، إلى ميناء الحاويات بعدن، وتم نقلها إلى محطة الحسوة الكهروحرارية، تمهيداً لتركيبها.

وأشار إلى أن الفريق الهندسي التركي، الذي وصل إلى عدن، استكمل كافة أعمال المسح والتجهيزات في المكان المحدد لتركيب المولدات الكهربائية.

أتي مشروع إدخال 60 ميغاوات لكهرباء عدن، ضمن سلسلة مشاريع ومعالجات تسعى، من خلالها وزارة الكهرباء والطاقة، لمجابهة صيف 2017 القادم.

ووقع وزير الكهرباء والطاقة اليمني عبدالله الأكوع، مؤخراً، مع الصندوق القطري للتنمية وشركة شاليك التركية، عقداً يقضي بإدخال 200 ميغاوات لكهرباء محافظة عدن، التي تواجه أزمة في الكهرباء.