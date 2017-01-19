الحوثيون يشترطون على «ولد الشيخ» لقاء وزير الخارجية في حكومتهم وفتح مطار صنعاء

أجّل المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ، زيارته التي كانت مقررة إلى العاصمة صنعاء، أمس الأربعاء بعد أن وضع الحوثيون وحزب صالح مزيد من الاشتراطات.

وكان من المقرر أن يصل ولد الشيخ صنعاء، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر صحفية لجريدة «البيان» الإماراتية.

لكن الطرف الانقلابي اشترط أن يعترف المبعوث الأممي بالحكومة التي شكلوها، وأن يلتقي بوزير خارجيتها بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب صالح، وهو ما تم رفضه، لأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.

واشترط الحوثيون إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية.