اشتداد المواجهات قرب مدينة المخا ومقاتلات التحالف تدمر آليات للحوثيين

أشتدت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح أطراف مديرية ذوباب بالتزامن مع غارات جوية في المخا غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" إن القوات الحكومية تشدد هجومها على مواقع المليشيات في واحجة مصحوبة بقصف مدفعي عنيف ضد مواقعهم أطراف المخا.

من جهتها، شنت المليشيات قصفا صاروخيا على مواقع متقدمة الجيش الوطني في منطقة الجديد وأطراف العمري، وترد القوات الحكومية على مصادر النيران.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثي وصالح أطراف ذوباب وساحل مدينة المخا.

وبحسب المصادر، شنت طائرات التحالف ثلاث غارات على مواقع المليشيات في كورنيش المخا، وغارة على تجمعاتهم قرب الميناء، فيما استهدفت ثلاث غارات تعزيزاتهم في منطقة عزان شمال ذوباب.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير أربعة أطقم في عزان ذوباب، كما دمر مدفع في كورنيش المخا، وآلية قرب الميناء.

ووسعت القوات الحكومية فجر اليوم هجومها على آخر أوكار المليشيات شمال ذوباب تمهيداً للتقدم في اتجاه معاقلهم في مدينة المخا الاستراتيجية الواقعة على ساحل البحر.