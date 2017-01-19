قيادة محور تعز تشكل لجنة أمنية لضبط الأمن في المناطق المحررة بالمحافظة

عقد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل صباح اليوم اجتماعا بممثلي فصائل المقاومة الشعبية بحضور وكيل المحافظة رشاد الأكحلي ومدير الأمن العميد محمود المغبشي.

وقال مصدر شارك في الإجتماع لـ" المصدر أونلاين" أن قائد المحور أبلغهم بإلغاء اللجنة الأمنية التي شكلت أمس الأول من قبل فصائل المقاومة، وألزمهم بالعمل تحت الأطر الرسمية بقيادة المحور لضبط الأمن بمدينة تعز.

وطبقا للمصدر، أتفق المجتمعون على التوقف عن عمل أو إنشاء تشكيلات أمنية تابعة للفصائل تنفيذاً لعملية دمج المقاومة بالجيش الوطني، وتم تشكيل حملة أمنية ميدانية تنفذ قرارات اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وأختير مؤمن المخلافي ممثلا عن اللواء 35 مدرع، وهيب الهوري عن اللواء 22 ميكا، هشام سرحان عن اللواء 170 دفاع جوي، بهاء القدسي عن اللواء 17 مشاة، وعزام فرحان عن قائد المحور، وعمار الجندبي عن رئيس عمليات المحور أعضاء في الحملة الأمنية.

وبناء على محضر الاجتماع، تشكل غرفة عمليات من قيادة المحور وإدارة الأمن، وأصدار التوجيهات بيد قائد المحور، وكلف وكلاء المحافظة بوضع دراسة لايرادات الحملة الأمنية، و يقوم المحافظ والوكلاء بتوفير الإمكانيات، ومتابعة نفقات الحملة من مهام رئيس عمليات المحور.

ويتولى ممثلي الألوية في الحملة الأمنية تحديد عدد الأفراد المقرر نشرهم في المدينة بعد طلاء الأطقم والآليات بلون موحد يحمل أسماء الألوية العسكرية التي دمجوا فيها منعاً للشعوائية.

ويأتي تشكيل الحملة الأمنية بناء على محضر اتفاق اللجنة الأمنية في المحافظة، والمشكلة من السلطة المحلية وقيادة المحور وقادة الألوية ومدير الأمن.