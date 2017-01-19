السفارة اليمنية بالمغرب تغلق أبوابها أمام الطلاب الوافدين الذين يطالبون بحقوقهم المالية

أغلقت السفارة اليمنية في الرباط اليوم الخميس، أبوابها أمام الطلاب المعتصمين للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم يتسلموها حتى اليوم، في سيناريو مشابه لما تعرض له طلاب اليمن في باكستان.

وقال هلال الجمرة وهو أحد طلاب الدراسات العليا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «اليوم أغلقت السفارة اليمنية أبوابها في وجوه الطلاب وتركتهم للثلج والأمطار، تركتهم في البوابة لم تتجاوب».

وأضاف «اليوم انتهت المهلة التي منحت للسفارة والحكومة لمعالجة أوضاع الطلاب، لكن المستحقات لم تصل».

وأشار إلى أن السفارة استقبلت الطلاب بصدر رحب في المرة السابقة، لكن مع تعيين السفير الجديد قدمت للطلاب تعامل جديد، ويتوقع المزيد خصوصاً مع إصرار الطلاب على الدخول.

وقال الجمرة إن ما حدث في السفارة اليمنية في باكستان سيتحول إلى آلية عمل للدبلوماسية ونموذج تحتذي به كل سفاراتنا في الخارج، بعد أن استعان السفير اليمني في اسلام أباد بالشرطة الباكستانية لطرد الطلاب من السفارة.