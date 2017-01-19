المنظومة الدفاعية تعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على مدينة مارب

قال مصدر محلي في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، إن المنظومة الدفاعية للصواريخ (باتريوت)، اعترضت صاروخين باليستيين، مساء اليوم الخميس.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الصاروخين أُطلقا على أهداف في المدينة، من مواقع يسيطر عليها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، ورجح أن يكون مصدرها العاصمة صنعاء.

وأضاف بأن الصاروخين سقطا على أهداف غير مأهولة بالسكان.

وسبق أن شن الحوثيون وقوات صالح عمليات قصف مماثلة على أهداف في المدينة التي تُعد معقلاً للقوات الحكومية والمقاومة، لكن المنظومة الدفاعية تعترض تلك الصواريخ في كل عملية.