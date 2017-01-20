طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع الحوثيين غربي اليمن وسقوط قتلى وجرحى

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مساء يوم الخميس ، عدة غارات على مواقع للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في عدد من المواقع بمحافظة الحديدة غربي اليمن .

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين» إن غارة للمقاتلات الحربية استهدفت حاجز تفتيش لمسلحي الجماعة في منطقة عبال بمديرية الحجيلة, وان قتلى وجرحى من المسلحين سقطو في القصف.

كما قتل عدد من المسلحين الحوثيين إثر غارة استهدفت تجمع لهم في بمنطقة ساحل الجاح بمديرية بيت الفقيه .



في السياق، قال شهود عيان أن ضربة جوية استهدفت موقع للحوثيين في معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين بمدينة الحديدة أدت الى مقتل 4 حوثيين وإصابة اخرين.

واضاف الشهود ان غارة اخرى استهدفت موقع للمسلحين في المطار العسكري وسط المدينة .

بالإضافة إلى أن المقاتلات شنت غارتين على موقع للحوثيين بمنطقة رأس عيسى, وغارة على موقع بمزرعة الخامري في الدريهمي .

وكثفت مقاتلات التحالف العربي قصف مواقع يسيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح في محافظة الحديدة ، بالتزامن مع المعارك التي بدأتها القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف لتحرير مدن الساحل الغربي لليمن , وتأمين خطون الملاحة الدولية .