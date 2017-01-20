مقتل قيادي ميداني في جماعة الحوثي بقصف لطيران التحالف شرق صنعاء

قُتل قيادي ميداني في جماعة الحوثيين وعدد من مرافقيه، يوم الخميس، إثر استهدافه من قبل مقاتلات التحالف العربي بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء إن الأنباء أكدت مصرع القيادي في جماعة الحوثي خالد المداني، بقصف لطيران التحالف استهدف موكبه في منطقة سد رماده بمديرية نهم.

وأوضح عبد الله الشندقي أن الغارات، التي شنها طيران التحالف على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح، كان لها الدور الكبير في التقدم الذي حققته القوات الحكومية والمقاومة في جبهة نهم، والتي كان آخرها تحرير عدة تلال شمال وغرب جبل حلبان الذي تم تحريره في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

*الصورة من الارشيف لجبال بمديرية نهم