العميد بحيبح : الإنقلابيون خسروا 80% من مواقعهم في بيحان

قال قائد اللواء 26 ميكا العميد الركن مفرح بحيبح " ان 80 بالمائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية في بيحان بمحافظة شبوة أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية ".

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها الأخيرة التي أغلقتها على قناصيها وأحاطتها بالألغام خلف المنعطف الأخير لسلسة جبل الساق الاستراتيجي.. موضحا أن الجبل المتداخل مع سلسلة جبال البيضاء غربا وحريب مأرب من جهة الشمال أصبح تحت سيطرة اللواء 26 ميكا وكتيبة الحزم والمقاومة الشعبية بشكل كامل.

وأضاف" ان إحكام قواتنا السيطرة على جبل الساق كسر العمود الفقري لسيطرة الميليشيا في بيحان وشرق اليمن الأمر جعلهم يكثفون تحصيناتهم في مواقعهم الاخيرة في منطقة الصفحة "وهي المنطقة التي قال العميد بيحبح أن الانقلابيين سيخسروها تباعا وسيصبح الطريق الى بيحان العليا ومن ثم محافظة البيضاء سالكا.

وتغطي الميليشيا تقهقرها بزرع اكبر قدر ممكن من الألغام أمام تقدم قوات الجيش إلى جانب نصبها لقناصين تخلفهم ورائها مكبلين بالسلاسل كي لا يفروا وراءها.

وتبدو سلسلة جبل ساق الواقعة حاليا تحت سيطرة اللواء 26 ميكا وكتيبة الحزم كما لو أنها مخلب دب أسود يفترس الصحراء ويتحرش بحقول الطاقة في شبوة ومارب .

والى جانب معركة تحرير الساحل الغربي لليمن لتأمين خط الملاحة الدولية على باب المندب وخليج عدن تشكل معركة تحرير بيحان تأمين فعلي للحقول الاكثر انتاجا للنفط.

ويؤمن هذا خطوط الامداد والدعم اللوجستي للجيش والمقاومة الشعبية في محافظات شبوة ، مأرب والبيضاء شرقا وعدن جنوبا .

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