طيران التحالف يقصف مواقع للحوثيين بسواحل الحديدة وتجمعاً لهم في مدينة ذمار

قال شهود عيان اليوم الجمعه، إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت ضربات جوية على مواقع للمسلحين الحوثيين وقوات صالح في محافظتي ذمار والحديدة .

ونقل مراسل «المصدر أونلاين» عن شهود عيان في مدينة ذمار ,بأن المقاتلات قصفت بأربع غارات جوية،في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة,تجمعات للحوثيين وقوات صالح في مدرسة الشرطة بمنطقة القرن جنوب مدينة ذمار، دون أن يوردوا تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع عسكرية للحوثيين وقوات صالح بمدينة الحديدة, واستهدفت القاعدة البحرية بغارتين, ومعسكر الدفاع الساحلي بغارة واحدة.