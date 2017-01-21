قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرت مساء الجمعة، على موقعين عسكريين عقب إفشال محاولة تسلل نفذها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق, على موقع تابع للجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وأفاد المصدر لـ"المصدر أونلاين" أن القوات الحكومية بإسناد من رجال المقاومة الشعبية تمكنت من إفشال محاولة التسلل على موقع الأجاشر العسكري بمنطقة خب شمال مديرية خب الشعف, وشنت هجوماً مضاداً على مواقع الحوثيين إنتهى بالسيطرة على موقعي "المرة البيضاء والمرة السوداء" وإحراق إحدى العربات التابعة للمليشيات الانقلابية".

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين» إن ثلاث غارات للمقاتلات الحربية استهدفت مواقع لمسلحي الجماعة في مديرية المتون ، ودمرت آليات عسكرية.