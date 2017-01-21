مؤسسة توكل كرمان الدولية تدشن أول مراحلها الإغاثية للقرى الفقيرة في تهامة

دشنت مؤسسة توكل كرمان الدولية أمس الجمعة المرحلة الأولى من أعمالها الإغاثية لمنطقة تهامة بمحافظة الحديدة.

وقالت مسؤولة المؤسسة مسك الجنيد إن برنامج الحملة استهدف القرى الفقيرة في مديرية الزهرة وشمل قرى "دير البس، ودير الفقيه، ودير الصغير، وقرى المطيانة التي تضم عزل المحاورة وعزان وامزر".

وأضافت الجنيد بأنه تم توزيع أكثر من 350 سلة غذائية تحتوي كل سلة على (قطمة سكر- كيس دقيق أبيض - كيس دقيق أحمر – قطمة رز – جالون زيت – عشر علب فول وبازلاء ومكرونة بالإضافة إلى الحليب وكرتون صلصة وتمر سكري).



الجدير بالذكر أن تمويل برنامج تهامة الإغاثي يأتي ضمن جائزة الحرية 2016 التي حصلت عليها السيدة توكل كرمان من المتحف الوطني للحقوق المدنية الأمريكي والتي كانت أوقفتها لصالح سكان تهامة المتضررين من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تسببت بها الحرب.

