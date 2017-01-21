مظاهرة لمتقاعدين عسكريين في مدينة عدن لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم

تظاهر العشرات من المتقاعدين العسكريين اليوم السبت في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقطعوا طريقاً رئيسياً، احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم.

وقال مصدر في المدينة لـ«المصدر أونلاين»، إن المتظاهرين قطعوا الطريق البحري الرابط بين المنصورة وخور مكسر، إلا أن جنود من الأمن أطلقوا النار في الهواء وفرّقوا المحتجين لتعود حركة السير من جديد.

وكانت الحكومة قد صرف رواتب القوات الحكومية والامن في عدد من المناطق العسكرية من بينها مدينة عدن، إلا أن المتقاعدين العسكريين لم يشملهم الصرف.

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