انتشار واسع لقوات الجيش والأمن في عدن والرئيس هادي يزور ميناء المدينة

قال سكان محليون في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن قوات الجيش والأمن انتشرت بشكل واسع في المدينة، قبيل زيارة للرئيس عبدربه منصور هادي إلى ميناء المدينة.

وأفاد السكان «المصدر أونلاين»، بأمنهم تفاجأوا بحجم الانتشار العسكري في المدينة التي ما تزال تشهد هجمات عنيفة من قِبل عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، أدت إلى سقوط العشرات قتلى وجرحى.

وأضافوا إن موكب الرئيس هادي انطلق تحت حراسة أمنية مشددة.

ورغم إقامة الرئيس هادي في مدينة عدن منذ نوفمبر الماضي إلا ان تحركاته ما تزال محدودة، وأواخر ديسمبر من العام المنقضي أجرى زيارة إلى محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).